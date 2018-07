2 thủ quỹ Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh Bến Tre bị khởi tố

Sáng 20-7, Đại tá Phạm Văn Ngót- Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bến Tre cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đào Minh Việt (59 tuổi, nguyên là Thủ quỹ Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.



Công an cũng khởi tố cho tại ngoại với bị can Trần Thị Nguyệt (50 tuổi, là thủ quỹ Ban ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bến Tre) để điều tra cùng về htôi tham ô tài sản.



Trụ sở Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bến Tre

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 3 -2011 đến tháng 3-2016, bà Nguyệt là thủ quỹ cơ quan Ban BVCSSK-CB tỉnh Bến Tre đã đến kho bạc nhà nước rút số tiền 20 triệu đồng nhưng về không nhập quỹ.

Tiếp đó, bà Nguyệt đã lập một sổ quỹ tiền mặt để chi khống toàn bộ số tiền trên nhằm chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.



Với Đào Minh Việt, từ tháng 4 đến tháng 9-2016, lợi dụng chức vụ là thủ quỹ Ban BVCSSK-CB tỉnh, Việt đến kho bạc nhà nước tỉnh Bến Tre rút số tiền 100 triệu đồng nhưng về không nhập quỹ và đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Ngoài ra cơ quan điều tra nhận thấy, Việt còn có dấu hiệu đồng phạm với bà Võ Thị Hồng Vân (nguyên là kế toán Ban BVCSSK-CB tỉnh trong vụ tham ô tài sản). Trước đó vào tháng 11- 2017, bà Vân cũng đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre và bắt tạm giam để điều tra hành vi tham ô gần 2,8 tỉ đồng.

Theo đó, từ năm 2012 đến tháng 9-2016, và Võ Thị Hồng Vân là kế toán Ban BV-CSSK CB tỉnh Bến Tre, đã lợi dụng chức vụ, quyền han lập giả, lập khống hàng chục giấy rút tiền và giấy ủy nhiệm chi tiền chiếm đoạt hơn 2,8 tỉ đồng ngân sách nhà nước.

Liên quan đến vụ việc của bà Vân, Thanh tra tỉnh Bến Tre có kết luận về việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý tài chính, tài sản đối với Ban BV-CSSK CB tỉnh Bến Tre và ra quyết định thu hồi hơn 5 tỉ đồng.

Theo kết luận, từ năm 2012 đến cuối tháng 9-2016, bác sĩ Võ Phúc Ánh, Phó Trưởng ban thường trực của đơn vị trên (chủ tài khoản), nhiều lần ký giấy rút tiền từ kho bạc nhưng không kiểm tra quản lý, gây thất thoát ngân sách.

Thủ quỹ và một cán bộ của ban có ba lần đi rút tiền về nhưng không nhập quỹ, không có chứng từ giao nhận cho kế toán. Theo quyết định thu hồi của thanh tra tỉnh, số tiền các cá nhân đang nắm giữ hơn 5 tỉ đồng phải nộp trả lại cho Nhà nước.

Ngoài ra, từ năm 2010 đến tháng 9-2016, ông Ánh giao cho kế toán thực hiện thu viện phí 5%, 20% của các đối tượng khám chữa bệnh loại B, loại C nhưng không kiểm tra, tạo điều kiện cho bà Vân để ngoài sổ sách, chiếm dụng gần 850 triệu đồng, không nộp vào kho bạc.

Cũng theo cơ quan điều tra, quá trình điều tra sẽ tiếp tục đấu tranh với bà Vân để làm rõ tất cả những sai phạm còn lại, đồng thời sẽ xem xét trách nhiệm và đề xuất xử lý đối với những cá nhân có liên quan.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre tiếp tục điều tra.