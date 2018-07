2 tướng công an bắt tay 'bảo kê' đường dây đánh bạc ngàn tỉ

Kết luận điều tra của Công an tỉnh Phú Thọ cho thấy ông Phan Văn Vĩnh (cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50) đã có vai trò rất lớn trong việc “bảo kê” cho đường dây tổ chức đánh bạc của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.

Điều này được khẳng định rõ nhất bởi hai “ông trùm” và đồng phạm có được tổ chức đánh bạc hay không, có bị bắt hay không đều phụ thuộc vào quyết định của hai cựu tướng công an.



Dùng trụ sở công an để tổ chức đánh bạc

Theo kết luận điều tra, ngày 4-2-2010, Bộ Công an ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của C50, trong đó được quyền thành lập công ty bình phong để phục vụ yêu cầu nghiệp vụ.

Giữa năm 2011, Phan Văn Vĩnh chỉ đạo Nguyễn Thanh Hóa nghiên cứu, lập tờ trình xin chủ trương thành lập công ty bình phong. Tiếp đó, ông Hóa chỉ đạo ông Võ Tuấn Dũng, trưởng phòng tham mưu C50 (người vừa tử vong tại trụ sở Bộ Công an vào tháng 5-2018 vừa qua) nghiên cứu, xây dựng các thủ tục thành lập công ty bình phong.

Ngày 14-9-2011, ông Dũng chỉ đạo cấp dưới soạn công văn để Nguyễn Thanh Hóa ký, gửi lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát về việc thành lập công ty bình phong theo mô hình công ty TNHH, trong đó C50 góp 20% cổ phần (hình thức). Cùng ngày, ông Hóa cũng ký tờ trình tương tự gửi Phan Văn Vĩnh, nhưng phần nội dung góp vốn thì bỏ đi hai chữ “hình thức”.

Trong thời gian xin chủ trương thành lập công ty, bị can Vĩnh giới thiệu Nguyễn Văn Dương gặp bị can Hóa để thành lập công ty bình phong cho C50. Hai bên thống nhất để Dương thành lập công ty.

Ngày 30-9-2011, Dương thành lập công ty TNHH đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao (CNC) và làm chủ tịch HĐTV.

10 ngày sau, cựu cục trưởng C50 ký bản ghi nhớ về hợp tác kinh doanh với Dương, trong đó có nội dung phân phối lợi nhuận kinh doanh thu được sau khi trừ các chi phí hoạt động là: CNC hưởng 80%, Cục C50 hưởng 20%. Cùng ngày, ông Hóa ký tiếp hợp đồng ủy quyền cho Dương “thay mặt và nhân danh C50 liên hệ với công ty CNC và các cá nhân, tổ chức có liên quan để đại diện cho phần vốn góp 20%...”. Nhưng C50 không góp vốn và không cử cán bộ tham gia.

Ngày 14-5-2012, Dương ký tờ trình gửi C50 và Cục Chính trị Hậu cần (Tổng cục Cảnh sát) đề xuất sử dụng trụ sở tại số 10 Hồ Giám (Đống Đa, Hà Nội). Được sự đồng ý của Phan Văn Vĩnh, Cục Chính trị Hậu cần và CNC đã ký hợp đồng khai thác về việc CNC được sử dụng trụ sở tòa nhà nói trên trong vòng 6 tháng, CNC đã trả cho Tổng cục Cảnh sát 1,8 tỉ đồng.

“Phớt lờ” yêu cầu của lãnh đạo Bộ Công an

Đầu năm 2015, Phan Sào Nam đã gặp và đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Rik.Vip và được Dương đồng ý.

Đến tháng 5-2016, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo C50 báo cáo về hoạt động của công ty CNC nói chung và hoạt động hợp tác giữa CNC với công ty VTC Online liên quan đến 2 game bài RikVip.com và 23dzo.com không phép mang tính chất đánh bạc trá hình có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, dù biết game RikVip là hình thức đánh bạc, nhưng Phan Văn Vĩnh không báo cáo lãnh đạo Bộ Công an theo yêu cầu, cũng không chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra xác minh để xử lý. Ông Vĩnh tiếp tục chỉ đạo cấp dưới ký văn bản gửi Bộ TT&TT, Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đề nghị hỗ trợ công ty nghiệp vụ thuộc Tổng cục Cảnh sát, nhưng không được cấp phép vì các trò chơi sử dụng lá bài, mô phỏng trò chơi trong các sòng bạc, có thể tác động tiêu cực đối với xã hội.

Do ông Vĩnh và ông Hóa không báo cáo theo yêu cầu, tháng 7-2016, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục có công văn yêu cầu Tổng cục Cảnh sát báo cáo. Sau khi có chỉ đạo lần thứ hai, tháng 8-2016, Nguyễn Thanh Hóa ký công văn yêu cầu công ty CNC chấm dứt hoạt động hai website RikVip.com và 23dzo.com, đồng thời báo cáo với bị can Vĩnh. Sau đó, cựu cục trưởng C50 mới chỉ đạo cấp dưới soạn thảo công văn để lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát báo cáo lãnh đạo Bộ Công an.

Kiên quyết “bảo kê” đến cùng

Quá trình công ty CNC vận hành cổng thanh toán game bài RikVip, giữa năm 2015, cán bộ Phòng 2/C50 phát hiện game này có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, đánh bạc nên đã báo cáo trưởng phòng đề xuất ông Hóa giao cho đơn vị này tổ chức xác minh, xử lý. Tuy nhiên, ông Hóa không đồng ý với lý do hoạt động trên không vi phạm pháp luật, do đó Phòng 2 không thể tổ chức xác minh.

Đến tháng 9-2016, lãnh đạo Phòng 2/C50 tiếp tục phát hiện game bài RikVip được đổi sang thành TipClup, hoạt động phức tạp, nên nhiều lần báo cáo trực tiếp với Nguyễn Thanh Hóa với nội dung trên nhưng bị can này vẫn chỉ đạo không được xác minh.

Sau khi công ty CNC là công ty bình phong thuộc C50, Nguyễn Thanh Hóa trực tiếp theo dõi, quản lý. Đối với các phòng chức năng, cựu cục trưởng C50 chỉ giao cho Phòng tham mưu làm nhiệm vụ theo dõi các văn bản đến, không được kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động của công ty CNC.

Ngoài ra, các cục phó C50 biết công ty CNC kinh doanh game bài RikVip, TipClub là tổ chức đánh bạc, đề xuất Nguyễn Thanh Hóa tổ chức xác minh, xử lý theo pháp luật nhưng đều không được đồng ý vì cho rằng đây không phải là đánh bạc, không phải là tội phạm.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát yêu cầu C50 tạm dừng hoạt động phối hợp nghiệp vụ với công ty CNC, Nguyễn Thanh Hóa ký văn bản gửi công ty này nhưng trên thực tế thì vẫn tổ chức đánh bạc.



Tháng 4-2017, để che giấu hành vi vi phạm pháp luật trong việc ký bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh và hợp đồng ủy quyền giữa C50 với Nguyễn Văn Dương, ông Hóa đã chỉ đạo cấp dưới soạn thảo công văn không số ngày 12-10-2011 trình Phan Văn Vĩnh và được ông Vĩnh đồng ý hợp thức chỉ hợp tác với C50 về mặt nghiệp vụ.

Kết luận điều tra của Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định bị can Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đã không làm đúng chức trách, nhiệm vụ của mình, làm trái công vụ tạo điều kiện thuận lợi cho Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đồng thời làm ảnh hưởng tới uy tín, hình ảnh của lực lượng công an nhân dân Việt Nam.

Trong quá trình điều tra, hai bị can chưa hợp tác, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, đổ lỗi cho người khác, tìm cách trốn tránh trách nhiệm hình sự, do vậy cần phải được xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.