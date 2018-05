2 vết đạn ở TAND An Giang là vết bi bắn chim

Liên quan đến vụ Trụ sở TAND tỉnh An Giang xuất hiện hai vết thủng trên cửa sổ, ngày 29-5, thông tin Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan CSĐT đã xác định 2 vết thủng trên lá vết bi bắn chim.

Như tin đã đưa, trước đó, cán bộ TAND tỉnh An Giang phát hiện trên cửa sổ phòng làm việc xuất hiện hai thủng nên đã trình báo công an. Thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ nhiều viên bi.

Tiến hành mở rộng điều tra ở khu vực Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường, Công an tỉnh bên cạnh tòa án, lực lượng chức năng cũng phát hiện có dấu vết của các viên bi.

Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định những viên bi trên là của một nhóm thanh, thiếu niên bắn chim tại khu vực gần đó, không có dấu hiệu tội phạm.