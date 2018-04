2 xe máy đối đầu trong đêm, 1 người tử vong

Ngày 18-4, Công an huyện Long Hồ, Vĩnh Long đang điều tra xác minh một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy xảy ra trên địa bàn khiến một người tử vong.



Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 ngày 17-4, anh Trần Văn Hữu Tài (ngụ xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) chạy xe máy BSK 64G1-3542 đi trên QL 53 theo hướng Vĩnh Long - Trà Vinh.

Khi đi đến đoạn Km 11+700, thuộc ấp An Phú A, xã Long An, huyện Long Hồ thì xảy ra va chạm với xe máy BSK 64K4-8397 do anh Lâm Văn Hồng (ngụ xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) chạy chiều ngược lại.

Cú va chạm làm anh Hồng bị thương nặng và đã tử vong trong bệnh viện.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ nguyên nhân.