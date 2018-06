50 người dương tính ma túy tại quán bar

Ngày 12-6, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết liên quan đến kiểm tra hành chính quán Bar Asta số 9 đường Hùng Vương, TP. Huế, lực lượng chức năng đã đã phát hiện nhiều khách hàng và nhân viên dương tính với chất ma túy.



Lực lượng công an kiểm tra quán bar Asta.

Qua test 83 khách hàng và nhân viên, Công an đã phát hiện 50 người dương tính với chất ma túy và lập biên bản với họ.

Đồng thời, lập biên bản đối với 5 người có dấu hiệu phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy gồm: Nguyễn Hướng (27 tuổi, trú tại thôn An Dương, Phú Thuận, Phú Vang), Hồ Thị Trang (nhân viên phục vụ quán, 22 tuổi, trú tại Vinh Thanh, Phú Vang), Lê Đức Thọ (27 tuổi, trú tại thôn Thượng An, Phong An, Phong Điền), Nguyễn Thị Thùy Linh (23 tuổi, trú tại Liên Bằng, Hương Thọ, Hương Trà), Hồ Hữu Trí (nhân viên quản lý đại diện quán bar Asta, 32 tuổi, trú tại 49B, đường Tùng Thiện Vương, Vỹ Dạ).

Như đã đưa tin, lúc 0 giờ 35, ngày 10-6, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đồng loạt kiểm tra hành chính quán Bar Asta số 9 đường Hùng Vương, TP. Huế. Qua đó đã phát hiện cơ sở này có nhiều lỗi vi phạm như, hoạt động quá giờ quy định, chưa xuất trình các loại giấy tờ liên quan đến hoạt động quán bar, kinh doanh bia, rượu, thuốc lá và các loại thực phẩm, nhân viên ăn mặc phản cảm...

Đặc biệt, qua kiểm tra nhiều khách hàng và nhân viên của Bar Asta, lực lượng Công an đã tạm giữ 28 gói ma túy dạng đá và 26 viên ma túy.