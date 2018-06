Kiểm tra quán bar phát hiện lượng lớn ma túy tổng hợp

Ngày 10-6, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết qua kiểm tra hành chính quán bar Asta (số 9 Hùng Vương, TP Huế), cơ quan chức năng đã phát hiện một lượng lớn ma túy tổng hợp.

Lực lượng công an tỉnh kiểm tra quán bar.



Theo đó, vào lúc 0 giờ 35 sáng cùng ngày, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đồng loạt kiểm tra hành chính quán bar Asta.

Tại thời điểm kiểm tra, tại quán bar này có khoảng 100 khách đang ngồi, không có người đại diện theo pháp luật tại cơ sở và cơ sở chưa xuất trình các loại giấy tờ liên quan đến hoạt động quán bar, kinh doanh bia rượu, thuốc lá và các loại thực phẩm.

Qua kiểm tra hoạt động nghệ thuật, lực lượng công an phát hiện chủ cơ sở bố trí ba nhân viên khiêu vũ (vũ công) ăn mặc phản cảm; lực lượng chức năng cũng phát hiện và tạm giữ một lượng lớn hàng hóa do nước ngoài sản xuất không đảm bảo hóa đơn, chứng từ.



Cơ quan công an phát hiện lượng lớn ma túy.

Đặc biệt, qua kiểm tra nhiều khách hàng và nhân viên của bar Asta, lực lượng công an đã tạm giữ một số lượng lớn ma túy mà theo số đối tượng này bước đầu khai nhận là ma túy tổng hợp.

Lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các lỗi nêu trên và hành vi hoạt động quá giờ quy định. Đến sáng cùng ngày, lực lượng công an tỉnh đã tiến hành xong công tác kiểm tra hành chính, đồng thời đưa hàng chục đối tượng và nhân viên có biểu hiện nghi vấn về Công an TP Huế để tiến hành điều tra làm rõ.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.