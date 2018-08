Anh rể rút dao đâm em vợ tử vong lúc rạng sáng

Sáng 9-8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đang trong quá trình điều tra, làm rõ vụ anh rể dùng dao đâm tử vong em vợ.



Hiện trường vụ việc.

Theo đó, khoảng 2 giờ rạng sáng nay, Đinh Trường Huấn (56 tuổi) là anh rể của Hoàng Ngọc C. (43 tuổi, cùng trú tại phường Phú Cát, TP Huế) đến nhà mẹ vợ gõ cửa để vào nói chuyện.

Nghe thấy tiếng gọi, anh C. liền đi ra mở cửa và nói "anh làm gì mà ồn thế?". Ngay lập tức, Huấn rút dao thủ sẵn trong người đâm anh C. rồi bỏ đi.



Đinh Trường Huấn tại cơ quan công an.

Ngay lúc đó, người nhà đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, nhưng do vết thương quá nặng, C. đã tử vong. Đinh Trường Huấn cũng ra cơ quan công an đầu thú ngay sau đó.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.