Bắt băng giang hồ mạo danh công an

Ngày 22-1, Trung tá Kiều Văn Vương, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng), cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Nho Thương và Huỳnh Đức Sơn (cùng ngụ Điện Bàn, Quảng Nam) về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, ngày 17-9-2013, Ngô Quý Kiên (ngụ Đồ Sơn, Hải Phòng) đi cùng bạn là Nguyễn Văn Long (ngụ huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đến thuê phòng nghỉ tại khách sạn Thiên Phước (Đà Nẵng). Chiều cùng ngày, một nhóm thanh niên gồm sáu người mang theo còng số 8, tự xưng là công an xông vào khách sạn Thiên Phước khống chế Kiên, Long. Bị tấn công bất ngờ, Long nhanh chân chạy thoát, còn Kiên bị bắt, còng tay đưa ra xe taxi đang chờ sẵn rời khỏi khách sạn. Kiên bị đưa đến nhà nghỉ Mây Hồng (Điện Bàn, Quảng Nam) giam giữ, đánh đập. Sau đó, nhóm này rời nhà nghỉ bỏ mặc Kiên với nhiều vết thương nặng ở đầu, cổ và ngực.





Phúc “Dần”, “trùm” băng nhóm tự xưng công an để bắt người. Ảnh: TT

Qua điều tra, công an xác định cầm đầu nhóm giang hồ tự xưng công an bắt người trái phép là Nguyễn Xuân Phúc (còn gọi là Phúc “Dần”). Dưới trướng Phúc quy tụ những đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự. Phúc “Dần” chỉ huy đám đàn em thực hiện các hợp đồng bảo kê, đòi nợ thuê, cá độ bóng đá. Nếu con nợ nào chống trả, chúng sẵn sàng tấn công, đánh đập, đe dọa…

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, công an tiến hành bắt giữ Phúc “Dần” cùng một số đàn em trong băng nhóm để phục vụ điều tra. Trong đó có Sơn và Thương (hai đàn em đắc lực của Phúc “Dần”) bỏ trốn lên Đắk Lắk buôn gỗ lậu, bị công an truy nã. Đến ngày 17-1, công an bất ngờ ập vào một khách sạn ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bắt giữ Sơn, Thương cùng một số đối tượng khác đang chơi “hàng đá” tại đây.

Ngoài ra, tại cơ quan điều tra, Phúc “Dần” khai nhận có đàn em là Võ Ngọc Tuấn (trú huyện Điện Bàn, Quảng Nam) bị Công an TP Thanh Hóa bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua môi giới, Phúc nhờ Ngô Quý Kiên “chạy án” cho Tuấn. Sau khi thỏa thuận giá cả, Phúc đã đưa cho Kiên một số tiền lớn. Tuy nhiên, đàn em của Phúc phát hiện Kiên nhận tiền nhưng không thể lo chạy tội nên Phúc lập kế trả thù.

Khi phát hiện Kiên có mặt tại Đà Nẵng, Phúc cùng đàn em mang theo còng số 8 đến tận khách sạn để bắt Kiên về giam tại nhà nghỉ Mây Hồng. Tại đây, nhóm Phúc thay phiên nhau đánh Kiên đến bất tỉnh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

LỆ THỦY