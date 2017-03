Bắt cô gái chuyên bẻ khóa, trộm xe máy

Nghi can Ngân bị bắt giữ.

Trước đó, sáng 20-1, chị Đào Thị Hoa (quê Hà Tĩnh) đến trình báo với công an phường về việc chị bị trộm xe máy. Qua tường trình, chị Hoa cho biết, khi chị dựng chiếc xe máy trước khu vực chợ Areco (thuộc khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa) để vào chợ mua đồ thì quay ra đã bị mất. Kiểm tra camera an ninh giám sát, công an phường phát hiện một cô gái trẻ đã thực hiện hành vi trộm xe máy của chị Hoa.

Đến chiều cùng ngày, công an phường Bình Hòa (thị xã Thuận An) phát hiện Ngân giống bộ dạng cô gái đã “ăn bay” lúc sáng nên yêu cầu Ngân về trụ sở làm rõ. Tại cơ quan công an, qua kiểm tra phát hiện Ngân mang theo một đoản chữ T, dụng cụ thường dùng để bẻ khóa xe máy. Khi được cho xem lại hình ảnh từ hệ thống camera an ninh bố trí ở một số đoạn đường trên địa bàn thì Ngân cúi đầu nhận tội.

Công an đã tiến hành kiểm tra nơi ở của Ngân là một phòng khách sạn đóng tại phường Dĩ An (thị xã Dĩ An). Qua kiểm tra công an còn phát hiện một số dụng cụ chơi “hàng đá”.

. Ngày 19-1, công an phường An Phú phát hiện Nguyễn Thị Thu Thảo xuất hiện ở khu phố 4 (phường An Phú) nên mời về làm rõ vụ trộm xảy ra cách đó gần một tháng. Thảo khai nhận, do không có tiền xài nên đi xe ôm từ quận 12 (TP.HCM) lên khu vực phường An Phú tìm tài sản trộm. Lúc này Thảo đi bộ đến một nhà trọ giả vờ tìm người thân.

Tại đây, Thảo phát hiện một phòng trọ khép hờ, trong phòng có một thanh niên đang nằm ngủ trên võng. Thảo rón rén đẩy nhẹ cửa phòng vào lấy chìa khóa xe để dưới võng rồi đi nhanh xuống bãi giữ xe tra khóa vào xe máy nổ phóng đi bán giá 2,8 triệu đồng. Gần 1 tháng sau, Thảo tiếp tục quay lại khu vực này tìm tài sản trộm thì bị bắt giữ.