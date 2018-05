Bắt hai phụ nữ đánh ghen lột đồ, cắt tóc tình địch

Ngày 8-5, Công an huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng cho biết cơ quan CSĐT Công an huyện này đã thực hiện tạm giữ Phạm Thị Mai (36 tuổi) và Đoàn Thị Lương (38 tuổi, cùng trú xã Quang Phục) để điều tra về hành vi làm nhục người khác.

Hai nghi can Mai và Lương bị bắt vì đã thực hiện đánh ghen cắt tóc, lột quần áo đối với chị Bùi Thị Q. (31 tuổi, cùng trú xã Quang Phục) vì cho rằng chị Q. có quan hệ tình cảm với chồng nghi can Mai.



Hình ảnh vụ đánh ghen được đăng tải trên facebook

Trước đó, tối 1-5, Mai cùng một số người là người nhà chồng của chị này đã chặn xe chị Q. tại thôn Khôi Vỹ Hạ (xã Quang Phục) để đánh ghen. Theo đó, nhóm Mai đã lột quần áo, đánh đập, chửi bới, cắt tóc rồi kéo chị Q. đi trên quãng đường thôn khoảng 300m.

Hậu quả làm chị Q. bị trầy xước, bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể, tổn thương tinh thần, phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiên Lãng. Hình ảnh vụ đánh ghen này được đưa lên mạng xã hội facebook đã thu hút nhiều ý kiến bình luận.



Công an huyện Tiên Lãng cho hay nguyên nhân Mai tổ chức đánh ghen chị Q. vì cho rằng chị này đã quan hệ tình cảm với chồng mình 3 năm nay. Công an đã triệu tập và tạm giữ Mai cùng Lương để phục vụ điều tra.

Một nghi can khác là Đoàn Thị Trâm (26 tuổi, trú xã Quang Phục) được xác định có hành vi giữ chân tay, lôi kéo chị Q. nhưng do đang nuôi con nhỏ 5 tháng tuổi nên công an không thực hiện tạm giữ.