Bắt hot girl 9X cầm đầu đường dây mại dâm hoạt động tinh vi

(PLO)- Chiều 9-4, trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng PC45, Công an TP Hải Phòng, cho biết đơn vị này vừa phối hợp với PC46, Công an TP Hải Phòng triệt phá đường dây gái gọi tinh vi ở Hải Phòng do một hot girl cầm đầu.