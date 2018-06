Bắt 'kho' quân phục công an, quần áo phạm nhân giả ở quận 3

Ngày 25-3, Công an quận 3 đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM điều tra việc một người dân tàng trữ trái phép số lượng lớn quân phục của công an nhân dân (CAND) và nhiều công cụ hỗ trợ.



Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính căn nhà tại phường 14 (quận 3, TP.HCM) do bà Nguyễn Kim H. (sinh năm 1966) làm chủ, phát hiện 54 bộ quân phục CAND, 27 mũ kê-pi công an, 73 bộ cấp hàm CAND, 83 bảng tên CAND, 41 bảng hiệu tuần tra kiểm soát giao thông... Ngoài ra còn có 1 số thắt lưng, gậy cao su, còng số 8, công an hiệu và 23 bộ quần áo phạm nhân.

Cảnh sát đã thu giữ toàn bộ số tang vật nói trên.

Bước đầu, người phụ nữ khai làm nghề cho thuê trang phục để đóng phim. Số quân phục và công cụ hỗ trợ được thu gom ở chợ Dân Sinh (quận 1, TP.HCM).