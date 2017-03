Bắt một phụ nữ chở 50 kg thuốc nổ đi bán

(PL)- Ngày 6-4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan này đã bắt giữ Võ Thị Quyên, 36 tuổi, trú phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An do có hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Trước đó, đêm 5-4, Quyên chở một số vật liệu nổ bằng xe máy khi đi qua phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai thì bị lực lượng PC46 và Công an thị xã Hoàng Mai bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm 50 kg thuốc nổ và sáu cuộn dây cháy chậm. Bước đầu Quyên khai vận chuyển thuê số thuốc nổ trên của một người đàn ông đến xã Quỳnh Tân để bán cho một người khác. Hiện lực lượng PC46 đang tạm giữ Quyên để mở rộng điều tra.

Đ.LAM