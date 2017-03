Bắt nghi phạm hiếp dâm cụ bà 65 tuổi

Sáng 4-3, Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) chuyển giao Sô Nor (48 tuổi, ngụ Pung Dôn, Peng Sây, Me Mốt, Tboug Khomum, Vương quốc Campuchia) cho Công an tỉnh Tây Ninh để điều tra người này về hành vi hiếp dâm.



Bhi can bị bắt tại công an.

Chiều 3-3, bà LTD (65 tuổi, ngụ huyện Tân Châu) chạy đến Công an xã Tân Hội tố giác việc bà vừa bị một kẻ lạ mặt hiếp dâm trong lô cao su. Công an đến khu vực, cùng người dân vây bắt nghi phạm khi ông ta trốn trong một rẫy mì cách hiện trường khoảng 1 km.



Tại công an, Sô Nor khai nhận: Trước đó được một người chở qua Việt Nam để tưới mì mướn. Khi đến nơi, người đàn ông này nói đi mua đồ nên để Sô Nor chờ ở vườn cao su. Khi ở trong vườn cao su, Sô Nor gặp bà D. nhặt củi và hai người có trao đổi vài câu bằng tiếng Campuchia. Sau đó, Sô Nor bất ngờ khống chế, hiếp dâm bà D.

Khi bị bắt, nghi phạm thủ một cây đoản bằng kim loại trong người.