Bắt nhóm dàn cảnh trộm đồ trên ô tô

Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) vừa triệt phá một nhóm chuyên dàn cảnh trộm cắp tài sản của người đi xe hơi, bắt giữ Nguyễn Văn Quốc Hùng (42 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Phạm Ngọc Thạch (49 tuổi, ngụ quận 12) và Đinh Thanh Tuấn (41 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, trinh sát nắm thông tin về việc một băng trộm nhắm vào những người đi ô tô với thủ đoạn giống nhau: Khi phát hiện ô tô con đậu bên lề đường, nếu phát hiện có tài sản để trên ghế phụ, một người sẽ gõ cửa đánh lạc hướng tài xế, hù dọa “chỗ này không đậu xe được” hoặc “anh chị ơi, giúp em có chuyện này rất gấp”. Cùng lúc đó hai người còn lại tiếp cận cửa phụ lấy tài sản.









Nhóm trộm tại công an và tang vật vụ án. Ảnh: H.TUYẾT

Xác định đây là chiêu thức mới, tháng 10-2015, Công an quận Bình Thạnh lập chuyên án, tung các trinh sát vào cuộc. Cùng thời điểm, hình sự đặc nhiệm của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP và công an một số quận cũng đưa băng trộm này vào tầm ngắm.

Theo dõi, các trinh sát nắm quy luật của băng trộm: Mỗi sáng Thạch và Tuấn chạy xe máy từ nhà sang ngã tư Thanh Đa (Bình Thạnh) để gặp đại ca Hùng. Sau đó Tuấn chạy xe một mình, còn Thạch chở Hùng lên đường đi “ăn hàng”. Hùng luôn thủ bình xịt hơi cay trong người để chống trả nếu bị nạn nhân hoặc công an truy đuổi.

Sáng 20-11, nhóm trộm phát hiện một phụ nữ đậu chiếc Toyota Fortuner trước một ngôi nhà trên đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, Tuấn nhanh chóng quay xe áp sát, gõ cửa: “Chị ơi, em có việc này gấp lắm, em nhờ chị chút”. Nạn nhân hạ kính xe nói chuyện thì phía bên cửa phụ, Hùng và Thạch thò tay lấy túi xách chứa hơn 42 triệu đồng, hai iPhone rồi phóng xe bỏ chạy.

Nhóm trộm chạy chưa được 100 m thì đã bị các trinh sát đuổi kịp, khống chế bắt gọn cùng tang vật.

Tại công an, nhóm trộm còn khai: Trước đó bốn hôm, với thủ đoạn tương tự, nhóm này đã lấy giỏ xách chứa 7,5 triệu đồng của một phụ nữ khi người này dừng xe chờ đón con trước Trường Võ Thị Sáu trên đường Đinh Tiên Hoàng (quận Bình Thạnh).

Hiện công an quận 3, quận 10 củng cố tài liệu, phối hợp Công an quận Bình Thạnh làm rõ nhóm trộm từng có tiền án này dàn cảnh lấy hàng trăm triệu đồng của một số nạn nhân khác.

Công an quận Bình Thạnh kêu gọi ai từng là nạn nhân của băng nhóm này, đến Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh cung cấp thông tin.

Theo một công an, để đối phó với thủ đoạn trộm mới này, các tài xế không nên để tài sản trên ghế phụ, trên băng ghế sau. Khi dừng xe không nên hạ kính nói chuyện nếu thấy kẻ đập cửa kính khả nghi…