Bắt trộm, phát hiện gần 100 xe gian trong tiệm cầm đồ

(PL)- Công an TP Nha Trang vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Thanh Tuấn về tội trộm cắp tài sản và Võ Quốc Kha tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (cả hai đều ở TP Nha Trang).

Theo Trung tá Nguyễn Văn Hội - Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Nha Trang, chiều 28-9 các trinh sát phát hiện Ngô Thanh Tuấn đang dắt một chiếc xe máy hiệu Vespa đến trước một tiệm cầm đồ thỏa thuận bán chiếc xe trên với giá 10 triệu đồng. Khi hai bên đang giao dịch thì tổ trinh sát ập đến bắt giữ. Tuấn khai vừa đột nhập một nhà dân trộm xe này và khai ra Kha. Khám xét tại tiệm cầm đồ của Kha, công an phát hiện có 91 xe máy các loại, năm lốc xe máy, sáu xe đạp, bảy xe đạp điện, 38 biển số xe máy. Qua xác minh thì đa số trong đó là xe gian, không đầy đủ giấy tờ hợp pháp. AN BÌNH