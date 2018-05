Bé 3 tuổi bị ô tô tông tử vong, người bà khóc ngất

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào sáng 4-5, trên đoạn đường thuộc xã Lý Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An).





Hiện trường vụ tai nạn khiến cháu Giang tử vong.

Theo đó, xe tải 37C-056.05 chở đầy xi măng và sắt thép chạy hướng từ xã Lý Thành về xã Nam Thành (huyện Yên Thành) đã bất ngờ tông trúng xe đạp điện của bà Tô Thị Tiến (59 tuổi, trú xã Lý Thành) chở cháu Vũ Thị Giang (3 tuổi) đến trường học.

Cú tông mạnh khiến hai bà cháu ngã xuống đường, Giang bị bánh xe cán lên. Người bà bị thương, khóc ngất bên thi thể cháu.

Công an xã Lý Thành đã có mặt tại hiện trường và báo cáo lên Công an huyện Yên Thành cử lực lượng xuống điều tra vụ tai nạn. Công an cũng xác định chiếc xe tải chở quá khổ, quá tải.

Được biết bố mẹ cháu Giang thời gian qua vào miền Nam làm ăn và Giang ở nhà nhờ bà Tiến chăm.