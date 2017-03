Bênh bạn đánh công an nên bị bắt

Trước đó, nhận được tin của người dân báo tại thôn 3, xã Đắk Búk So có hai nhóm thanh niên đánh nhau, ông Lê Song Hải - Phó trưởng công an xã cùng với lực lượng công an xã tới hiện trường giải quyết.

Do Phùng Văn Diệu (trú tại xã Đắk Búk So, Tuy Đức) có lời nói xúc phạm lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ nên ông Hải yêu cầu Diệu về trụ sở công an làm việc.

Thấy vậy, Lê Quang Thi là bạn của Diệu đi theo về trụ sở và có hành động ngăn cản, dùng chân đạp vào ngực ông Hải làm ông ngã xuống đất. Ngay sau đó, lực lượng công an xã khống chế bắt giữ Thi giao cho Công an huyện Tuy Đức xử lý.

MINH TÍN