Bị bạn quen qua mạng đánh, cướp xe

Theo thông tin điều tra ban đầu và khai báo của hai nạn nhân, chị NTAT (ngụ quận Phú Nhuận) và chị HNTL (ngụ quận Gò Vấp) có quen biết với hai thanh niên (chưa rõ lai lịch) thông qua mạng Internet. Lúc rạng sáng 31-5, chị T. và chị L. đi trên một xe máy hẹn gặp hai thanh niên nói trên ở quán cà phê thuộc khu C3, xã Bình Hưng. Gặp nhau chưa được bao lâu thì hai thanh niên trên lộ nguyên hình là kẻ cướp. Chúng bất ngờ dùng đá tấn công vào đầu, dùng tay chân đánh đập hai phụ nữ, gây thương tích rồi cướp xe tẩu thoát. Hai nạn nhân đã đến công an địa phương trình báo.

Bước đầu vào cuộc điều tra công an xác định đây là một băng nhóm cướp chuyên nghiệp và đã khoanh vùng được hai nghi can trực tiếp gây ra vụ cướp trên. Ngoài ra, Công an huyện Bình Chánh cũng đang tạm giữ một số người có liên quan đến băng cướp táo tợn này để mở rộng điều tra làm rõ.

TUYẾT KHUÊ