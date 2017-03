Bị công an truy đuổi, nghi phạm lao vào xe taxi

Khoảng 5h30 sáng nay (23/7), người dân sống dọc các tuyến đường Kha Vạn Cân, Võ Văn Ngân… quận Thủ Đức-TPHCM nghe nhiều tiếng động cơ xe máy và tiếng còi hú của xe công vụ CSGT vang rền trên đường.



Đối tượng chạy trốn lực lượng truy đuổi gây tai nạn và bị bắt giữ.

Đó là cuộc rượt đuổi truy bắt 2 đối tượng nghi vận chuyển hàng lậu của lực lượng Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Khi đến ngã 5 chợ Thủ Đức, 2 xe máy của các đối tượng tiếp tục ôm vòng xoay chạy ra đường Võ Văn Ngân về hướng ngã tư Thủ Đức với tốc độ kinh hoàng trong khi lực lượng truy đuổi gồm CSGT, cảnh sát phòng chống tội phạm thị xã Thuận An bám sát theo sau.

Đến ngã tư Thủ Đức (đoạn dưới dạ cầu vượt thép, thuộc phường Bình Thọ, quận Thủ Đức), bất chấp đèn đỏ, 2 đối tượng bị rượt đuổi vẫn vượt qua. Lúc này từ hướng ngược lại, taxi BKS 51A-193.90 do anh Nguyễn Tấn Phong điều khiển đang ôm cua qua đường thì bị xe của một trong 2 đối tượng lao thẳng vào; đối tượng điều khiển xe bay thẳng lên nắp ca pô xe rồi lăn xuống đường. Đối tượng còn lại vượt qua ngã tư chạy thoát.

Lực lượng Công an đã nhanh chóng ập đến khống chế đối tượng cùng tang vật là chiếc xe chở nhiều bao hàng (chưa xác định loại hàng). Tại hiện trường, cả 2 phương tiện bị hư hỏng nặng. Vụ việc đã thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người đi đường.

Đại úy Nguyễn Đăng Hạnh, CSGT thị xã Thuận An, người tham gia rượt đuổi cho biết: Trước đó tổ công tác thuộc Công an thị xã Thuận An (gồm CSGT, cảnh sát kinh tế, cảnh sát phòng chống tội phạm…) phát hiện nhiều xe máy nghi chở hàng lậu tại khu vực cầu Phú Long, phường Lái Thiêu, TX Thuận An nên chặn dừng kiểm tra, nhưng tất cả bỏ chạy.

Tổ xử lý tai nạn giao thông Công an quận Thủ Đức đã đến khám nghiệm hiện trường để giải quyết vụ tai nạn; riêng đối tượng cùng tang vật đã được di lý về Công an TX Thuận An để điều tra xử lý.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 22/7, một vụ tai nạn đã xảy ra trong hầm vượt sông Sài Gòn, ở làn đường hướng từ quận 1 sang quận 2. Xe máy BKS 72C1-381.59 của 2 thanh niên chạy với tốc độ rất nhanh liên tục vượt qua các xe đang lưu thông phía trước. Khi đến khu vực giữa hầm, do vượt ẩu nên xe của 2 thanh niên nói trên đã vướng vào xe máy biển số 93T1-9933 của một người đàn ông khiến nạn nhân và phương tiện ngã nhào xuống mặt đường. Nhiều xe đang chạy phía sau vội vã phanh suýt gây tai nạn liên hoàn trong hầm. Ngay sau khi gây tai nạn, cả 2 thanh niên vội dừng xe chạy đến đỡ người bị nạn. Hai bên may mắn không bị thương nặng và tự thương lượng giải quyết.





Theo Vũ Lê (Dân trí)