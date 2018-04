Bị đâm chết vì vuốt má cô gái trong quán cà phê

Công an phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM đang tạm giữ Ngô Nguyễn Hữu Vinh (21 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra, xử lý vụ đánh nhau ở một quán cà phê dẫn đến chết người.



Vinh hiện đang bị công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Ảnh Nguyễn Tân.

Theo điều tra ban đầu, Vinh và bạn gái tên H. (18 tuổi, cùng quê Kiên Giang) từ quê lên TP.HCM làm thuê sống chung như vợ chồng. Vinh hằng ngày đi làm bảo vệ, người yêu đi làm nhân viên bán cà phê tại một quán trên đường số 7 (phường An Lạc A, quận Bình Tân).

Tối 17-4, Vinh đi xe máy trên đường về ngang qua chỗ làm của bạn gái. Đứng bên đường, Vinh thấy nam thanh niên tên Phạm Minh Chiến (22 tuổi, ngụ quận 8) ngồi cạnh người yêu và vuốt má cô nhiều lần nhưng cô này có ý tránh.

Nam thanh niên sau đó tới quán kêu bạn gái ra yêu cầu về nhưng cô gái nói rằng phải chờ hết giờ làm. Trong lúc hai người đứng nói chuyện thì Chiến đi ra xe máy, lấy nón bảo hiểm của mình đánh Vinh.

Bị tấn công nên Vinh rút dao trong người đâm một nhát vào người Chiến. Nạn nhân sau đó chạy ngược vào quán và gục xuống.

Công an phường An Lạc A kịp thời có mặt và đưa Chiến vào bệnh viện Triều An cấp cứu. Tuy nhiên đến khoảng 22 giờ 40 cùng ngày thì người này đã tử vong.



Tang vật gồm con dao và chiếc nón bảo hiểm bị công an thu giữ. Ảnh Nguyễn Tân.

Sau khi gây án, Vinh chở bạn gái về nhà một người thân rồi phi tang con dao xuống cống rồi đến trụ sở công an đầu thú.

“Vì thấy nam thanh niên ngồi cùng một số người khác nữa nên em chạy về cầm một con dao với ý định phòng vệ. Em và Chiến không hề quen biết nhau, lúc xảy mâu thuẫn em không làm chủ được mình” – Vinh khai.