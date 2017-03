Bị rượt đánh vì để đàn bò phá hàng rào người khác

Theo hồ sơ ban đầu, ngày 14-2, anh Huỳnh Văn Nhựt (33 tuổi, ngụ huyện Long Điền) thả đàn bò ra đồng ở KP Long An, thị trấn Long Điền. Trong khi ăn cỏ, đàn bò làm đứt dây kẽm gai hàng rào nhà anh Trần Quang Đạo (29 tuổi, ngụ KP Long An) dẫn tới giữa anh Đạo và anh Nhựt xích mích.



Khoảng 16 giờ chiều 16-2, anh Đạo rủ hai anh Hàng Tân Thuận, Phạm Trung Nguyên (đều ngụ thị trấn Long Điền) và một người tên Chuột (chưa rõ lai lịch) đến tìm gặp anh Nhựt ở cánh đồng nơi anh này đang thả bò để nói chuyện. Thấy ba người xuất hiện, anh Nhựt sợ nên vội gọi điện thoại cho anh trai đến giúp đỡ, đồng thời bỏ chạy. Lúc này anh Đạo cùng Thuận, Nguyên chạy đuổi theo anh Nhựt, còn Chuột ở lại trông xe máy.



Nhựt chạy bộ một hồi thì gặp anh trai mình đi xe máy tới. Thấy có anh đến, Nhựt không chạy nữa mà leo lên xe đề nghị anh trai chở mình quay về cánh đồng dắt đàn bò về.

Tới nơi thấy Chuột đang đứng trông xe, Nhựt nhặt cây tre chạy tới đuổi đánh Chuột. Chuột bỏ chạy để lại hai xe máy. Lúc này do bực tức, Nhựt dùng cây tre đập cả hai chiếc xe. Thấy vậy, anh trai Nhựt ngăn lại, tước lấy cây tre. Vẫn chưa hết bực, Nhựt lại nhặt cây tre khác tiếp tục đập hai xe máy.



Sau đó, Thuận và Nguyên trình báo vụ việc với công an. Kết quả giám định ban đầu cho thấy hai xe máy bị đập tổng thiệt hại gần 5 triệu đồng. Hiện công an huyện Long Điền tiếp tục xử lý.