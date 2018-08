Bộ Công an khởi tố người lừa đảo Vũ 'nhôm'

Ngày 24-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Hoàng Hữu Châu, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015; các quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn theo đúng quy định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của Hoàng Hữu Châu và các đối tượng liên quan, để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.