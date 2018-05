Bộ Công an ra quyết định truy nã bị can Vũ Đình Duy

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 238/C46(P12) ngày 16-6-2017 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 13/ANĐT-P4 ngày 29-5-2018 của Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đối với Vũ Đình Duy.



Sau khi xác minh kết luận: Bị can Vũ Đình Duy đã bỏ trốn.



Bị can Vũ Đình Duy.

Căn cứ Điều 36 và Điều 231 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, ngày 31-5-2018, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an ra Quyết định số 67/ANĐT-P4: Truy nã đối với Vũ Đình Duy; sinh ngày 26-9-1975 tại Thái Nguyên; quốc tịch: Việt Nam; nghề nghiệp: nguyên tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTex). Số CMND: 013583867 cấp ngày 24-11-2012. Nơi cấp: Hà Nội.



Quê quán: Xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, Thái Bình. Nơi cư trú: Phòng 417, B1 phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Đặc điểm nhận dạng: Chiều cao 1,74 m; Màu da: Vàng; Tóc: Đen; Lông mày: Ngang; Sống mũi: Thẳng; Dái tai: Chúc; Mắt: Đen; Đặc điểm khác: Nốt ruồi cách 0,5 cm dưới sau cánh mũi phải.

Tội danh bị khởi tố: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999 và nhận hối lộ, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, trốn ngày 22-10-2016.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, VKS hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an; địa chỉ: số 3 Nguyễn Gia Thiều, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; điện thoại: 069.23.42431.