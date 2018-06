Bữa cơm cuối với cha của nam thanh niên bị trúng đạn

“Nó bình thường rất hiền không xích mích, mâu thuẫn với ai. Chiều tôi qua nhà, nấu cho nó ăn nó bảo hai cha con chụp chung một tấm hình vì lâu lắm không có hình chung rồi xin phép đi làm. Đến khi tôi nghe bạn nó báo là Kiệt đi xem đua xe bị chết rồi. Tôi cứ tưởng là đùa nhưng không ngờ đó là sự thật” – ông Trần Văn Tuấn (47 tuổi, bố Trần Văn Kiệt) nói.



Đi xem đua xe bị trúng đạn

Ngày 4-6, Công an quận 12, phối hợp với Công an TP.HCM tiếp tục điều tra về cái chết của anh Trần Văn Kiệt (19 tuổi, quê Quảng Nam) nghi bị đạn lạc khi đang chạy xe trên Quốc lộ 1A đoạn qua phường An Phú Đông (quận 12, TP.HCM).



Cảnh sát khám nghiệm chiếc xe do Kiệt điều khiển. Ảnh Nguyễn Tân.

Trước đó, khuya 3-6, nhiều người thân, bạn bè của Kiệt tập trung tại nhà xác Bệnh viện 175, nhiều người khóc ngất. Nam thanh niên tên Dỹ (ngụ quận 12) vẫn chưa hết bàng hoàng vì cho rằng nếu mình vượt lên một chút là đã trúng đạn thay nạn nhân.

“Lúc đó, tôi đang đi xe cùng một người bạn phía sau. Trước đó là xe của Kiệt chở người bạn tên Sơn Nam chạy trong làn xe máy. Lưu thông song song cùng chiều là một đoàn đua xe cùng nhiều người đi xem lên đến cả trăm người.

Bất ngờ có hai người đi trên một xe máy hiệu Exciter màu xanh lao đến. Cả nhóm nghe thấy một tiếng nổ nhưng không ai chú ý vì tưởng nổ bánh xe. Liền đó nhiều tiếng nổ liên tiếp thì mọi người hốt hoảng. Khi nhìn lại thì thấy Kiệt đã gục trên xe máy...” – Dỹ kể.

Cả nhóm đua xe sau đó bỏ chạy tán loạn. Kiệt cùng người bạn té xe được đưa vào bệnh viện 175 cấp cứu với vết thương nghiêm trọng ở đầu.

Văn bản tiếp nhận từ bệnh viện cho thấy nạn nhân bị trúng thương thấu sọ và chấn thương ngực (mà theo người đi cùng là bị bắn bằng súng). Riêng kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy Kiệt tử vong do chấn thương não bởi "ngoại vật bằng kim loại giống hình viên đạn".

Theo Dỹ, sau khi nổ súng, hai người đi xe máy đã nhanh chóng tẩu thoát. “Họ đeo khẩu trang và đội nón nên tôi không thể nhìn rõ mặt” – Dỹ nói.



Đến rạng sáng 4-6, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục khám nghiệm, lập biên bản hiện trường. Ảnh Nguyễn Tân.

"Làm rõ ai là người bắn, vì sao bắn con tôi"



Ông Trần Văn Tuấn (47 tuổi, cha ruột của Kiệt) đứng bên nhiều người thân, họ đều thất thần, bàng hoàng vì thông tin như không thể có.

Ông cho biết, Kiệt không thù oán hay xích mích với ai. “Nó to cao nhưng hiền khô, chỉ thích chơi game và xem đua xe chứ không hề đua. Nó rất quý chiếc Winer, chạy lên ga một tí là đã tiếc rồi chứ đừng nói nó tham gia đua xe” – ông Tuấn nói.



Quốc lộ 1A đoạn qua hiện trường được phong tỏa để phục vụ việc khám nghiệm. Ảnh Nguyễn Tân.

Ông thở dài cho biết: Chuyện hai vợ chồng ông không được suôn sẻ, Kiệt là con thứ 2. “Tôi với mẹ nó ly dị đã 5 năm nay. Nó sống với mẹ. Ngày xưa Kiệt là đứa học giỏi, chăm ngoan, nhưng sau khi tôi với mẹ nó sinh chuyện thì nó học sa sút hẳn rồi nghỉ học vào năm lớp 9”.



Theo ông Tuấn, Kiệt hiện vẫn sống cùng mẹ ở quận Gò Vấp. Mới đây về quê thăm nội ở Quảng Nam và chỉ vào lại TP.HCM mấy ngày nay.

“Trưa ngày 3-6, tôi qua nhà nấu cơm cho nó ăn. Hai cha con nói chuyện rất nhiều. Sau đó nó xin tôi chụp chung một bức hình vì hai cha con lâu lắm không có hình chung, rồi xin phép đi làm... ” – ông Tuấn ứa nước mắt nói.

"Giờ gia đình tôi chỉ mong muốn công an làm rõ, ai là người bắn con tôi và vì sao mà bắn”.

Trước đó, như đã đưa tin, chiều 3-6, Kiệt điều khiển xe máy chở theo người bạn lưu thông trên quốc 1A. Khi đến địa bàn phường An Phú Đông (quận 12, TP.HCM) thì chạy song song với một đoàn đua xe trái phép. Bất ngờ, Kiệt bị trúng đạn vào đầu, tử vong.