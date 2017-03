Buồn chuyện nhà, một người tự thiêu?

Nhảy vào đường ray, một thanh niên tử vong Khoảng 17 giờ ngày 10-8, tại Km 1101+300 trên tuyến đường sắt Bắc-Nam (thuộc địa bàn thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, Bình Định), một nam thanh niên lao vào đoàn tàu hỏa đang chạy chết tại chỗ. Thông tin ban đầu cho biết: Vào thời điểm trên, khi đoàn tàu SE 21 (mang ký hiệu 957, kéo 13 toa xe) do lái tàu Nguyễn Mấn ở Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn điều khiển đang lưu thông theo hướng Bắc-Nam và đến khu vực trên bất ngờ có một nam thanh niên đi bộ lao tới nhảy vào giữa đường ray trước đầu máy. Do khoảng cách quá gần nên đoàn tàu không kịp thắng và đã kéo lê nam thanh niên đi khoảng 200 m và nghiền nát. Tổ chạy tàu đã cử một người ở lại hiện trường để lập biên bản. Qua kiểm tra, xác minh, cơ quan chức năng huyện Tuy Phước đã xác định nạn nhân tên là Ngô Anh Dũng (28 tuổi) ở xóm 5, thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành. Hiện vụ việc đang được các ngành chức năng huyện Tuy Phước tiếp tục điều tra làm rõ. LỘC THU