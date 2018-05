Cắt cabin xe đông lạnh cứu tài xế bị thương, mắc kẹt

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 15 giờ 40 chiều nay (27-5), trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An).



Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm nêu trên, một ô tô con có chữ "Tập lái" sang đường bất ngờ khiến container mang BKS nước Lào UN-2931 phải phanh gấp. Lúc này, xe tải đông lạnh 73C - 065.05 đang chạy sau do không kịp xử lý đã đâm vào đuôi container.



Cú đâm mạnh khiến xe tải bị hư hỏng nặng, tài xế mắt kẹt trong cabin nát hỏng. Cơ quan chức năng và người dân phải phải dùng dụng cụ cắt cabin xe tải để đưa tài xế ra ngoài, đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Đội CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT, Công an Nghệ An) và lực lượng Công an huyện Diễn Châu có mặt tại hiện trường, phân luồng tránh ách tắc giao thông kéo dài, điều tra vụ tai nạn.