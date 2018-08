Cha mẹ phải ký cam kết đội mũ bảo hiểm cho con

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước về triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường năm học 2018 - 2019.



Cần tăng cường giáo dục pháp luật về luật giao thông đầu năm học. Ảnh: Internet

Theo đó, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trên cả nước chỉ đạo sở giáo dục, trường học trên địa bàn triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Giáo dục và đào tạo về tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đầu năm học 2018-2019 và thực hiện “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên đến trường năm học 2018-2019”.



Đồng thời, yêu cầu cha mẹ học sinh ký cam kết và giám sát thực hiện cam kết chấp hành quy định an toàn giao thông cho học sinh, đặc biệt là phải đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi mô tô, xe máy. Bên cạnh đó, phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường học.

Công an tỉnh, thành phố chú trọng phối hợp với nhà trường, cơ sở giáo dục để tuyên truyền và giáo dục pháp luật an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên. Tăng cường ứng trực, điều tiết giao thông trong ngày khai giảng năm học mới 5-9. Đồng thời, kiểm tra, xử lý vi phạm lòng, lề đường và hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường gần các trường học. Tổ chức, phân luồng giao thông trên các tuyến đường trọng điểm trong giờ đến và tan trường.

Bên cạnh đó, lực lượng thực thi nhiệm vụ tăng cường dừng xe, kiểm tra nhắc nhở học sinh, cha mẹ học sinh chấp hành quy định về an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông liên quan đến trẻ em, đặc biệt là hành vi người lớn chở trẻ em đi mô tô, xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm theo quy định…