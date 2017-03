‘Chạy’ biên chế giáo viên với giá 65 triệu đồng

Tối 4-4, trong quá trình trinh sát, các cán bộ điều tra Công an phòng An ninh điều tra (PA92) Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt quả tang một phụ nữ có hành vi lừa đảo.

Người phụ nữ khai nhận tên Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1966, trú tại khối Xuyên Tây, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), hiện đang là giáo viên dạy tại một trường trên địa bàn.

Người được Hà nhận tiền hứa chạy việc là anh PTN, hiện là giáo viên hợp đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, lực lượng trinh sát Công an tỉnh đã phát hiện và bắt quả tang Hà đang nhận 30 triệu đồng từ mẹ của anh N. tại một quán cà phê trên địa bàn thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).



Hà bị bắt quả tang

Công an đã thu giữ một mảnh giấy có ghi nội dung gửi cho Hà số tiền nói trên để chạy việc cho anh N. vào biên chế và lời cảm ơn của mẹ anh P.

Theo cơ quan điều tra, Hà nhận “chạy” biên chế cho anh N. với số tiền 65 triệu đồng, phía gia đình đưa trước cho Hà 30 triệu đồng, số còn lại được trả sau khi xong việc.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.