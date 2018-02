Cô gái 23 tuổi 'mê xổ số' bị lừa 375 triệu qua facebook

Ngày 2-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự và Lê Nhật Rôn (23 tuổi) và Nguyễn Phúc (23 tuổi, cùng trú phường An Hòa, TP Huế, Thừa Thiên-Huế) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Hai nghi can Lê Nhật Rôn và Nguyễn Phúc đang bị tạm giữ.

Cuối năm 2017, chị Ng.H. (23 tuổi, trú huyện Nghi Lộc) trình báo với công an việc chị bị người lên facebook giới thiệu là “lãnh đạo một công ty xổ số miền Bắc” lừa đảo, chiếm đoạt 375 triệu đồng.

Công an vào cuộc điều tra cho thấy, Phúc cùng nhóm bạn lập facebook lấy tên của cán bộ một công ty xổ số miền Bắc rồi kết bạn với chị H. qua facebook. Qua “chát”, Phúc giới thiệu rằng “biết trước kết quả xổ số và có thể cung cấp cho người chơi xổ số, lô, đề nếu có nhu cầu”. Nhóm này, rủ rê chị H. “mua kết quả xổ số trước”, chị H. đồng ý. Nhóm Rôn, Phúc yêu cầu chị H. cào 5 triệu đồng tiền thẻ điện thoại rồi chụp, nộp mã nộp thẻ cào cho chúng.



Để lấy lòng tin, nhóm này còn phân công nhau, Phúc và Rôn liên lạc qua điện thoại với chị H. giới thiệu là “giám đốc và phó giám đốc công ty xổ số”.

Với lý do cần thêm tiền để hoàn thiện hồ sơ tiếp tục lấy số…nhóm Phúc, Rôn tiếp tục yêu cầu chị H. đi mua thẻ cào điện thoại nộp.

Sau hai tháng, chị H. bị nhóm trên lừa tới 375 triệu đồng, nhưng không lấy được kết quả xổ số đúng.

Đêm 23-1, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với Công an TP Huế (Thừa Thiên- Huế) ập vào một quán internet ở TP Huế phát hiện Rôn và Phúc cùng 14 nam thanh thiếu niên đang ngồi thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng xã hội. Trong đó có Rôn, Phúc và ba nghi can dưới 18 tuổi trực tiếp lừa đảo bị hại là chị H. 11 người khác Công an TP Huế đang tiếp tục làm rõ, xử lý.