Cô gái bị đánh trong quán bánh xèo yêu cầu khởi tố

Chiều 10-4, trung tá Trần Văn Quang, Đội trưởng đội Điều tra tổng hợp (Công an quận Sơn Trà), cho biết điều tra viên đã cùng Trung tâm pháp y TP Đà Nẵng đưa chị Nguyễn Thị Quỳnh Như (32 tuổi, ngụ phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) đi dám định thương tật theo yêu cầu của bên bị đánh.

Điều tra theo yêu cầu khởi tố của nạn nhân

Công an quận Sơn Trà cũng cho biết, hồ sơ ban đầu từ công an phường An Hải Đông đưa lên khá chặt chẽ và đầy đủ. Công tác điều tra đang tiến hành theo quy trình tố tụng.



Chị Như đang điều trị tại bệnh viện

Qua lời khai ban đầu, công an xác định, Nguyễn Trần Vĩnh Khang (22 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ) cùng bạn gái đi ăn trong quán bánh xèo ở địa chỉ 302 Phạm Cự Lượng. Do quán đông khách, nên Khang và bạn chờ trong 30 phút vẫn chưa có bánh xèo đưa lên bàn mình.



Trong khi đó, chị Như và em dâu vào sau ngồi bàn bên cạnh và tự đi ra chỗ đỗ bánh xèo lấy vào bàn mình ăn. Thấy vậy nên người bạn gái của Khang phản ứng với người phục vụ quán rằng bàn mình vào trước sao chưa có, bàn bên cạnh vào sau lại được ăn trước.

Lúc này Như nói: “Mi đói không ta nhường cho” và thúc tay về phía bạn gái của Khang. Hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại. Và Khang yêu cầu chị Như nói chuyện lịch sự. Mâu thuẫn càng gây gắt, bất ngờ Khang lao vào đấm, đá chị Như nhiều phát.

Chị Như nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, bầm tìm ở vùng mặt như: gãy răng cửa, mẻ ba răng khác, dập nhãn cầu phải, gãy xương hóc mũi.

“Quan điểm của cơ quan điều tra thì hành vi của Khang chỉ là thiếu kiềm chế được khi bị xúc phạm và không mamg tính chất côn đồ. Chúng tôi đã đưa chị Như đi đi giám định thương tật theo yêu cầu bên bị đánh. Việc có khởi tố vụ án hay không phải chờ kết quả giám định thương tật mới được xem xét”, trung tá Quang cho hay.

Nam thanh niên đánh người đến xin lỗi cô gái

Trưa cùng ngày, Khang cùng cha mình đã đến bệnh viện thăm hỏi chị Như và gia đình. Khang mong muốn gia đình chấp nhận lời xin lỗi và chấp nhận bồi thường thiệt hại. Tại đây, Khang tỏ ra ăn năn hối lỗi vì hành vi nông nỗi của mình khiến chị Như bị chấn thương.

“Em thấy mình nóng và đánh như vậy là sai, em mong chị Như và gia đình tha thứ cho em”, Khang lí nhí nói.

Cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Chỉnh (cha Khang) đã viết lên mạng xã hội đăng lời xin lỗi công khai. Ông Chỉnh cho biết, hôm xảy ra vụ việc, ông có chạy đến công an phường An Hải Đông để tìm hiểu sự việc. Sau khi biết rõ ngọn nguồn, ông Chỉnh biết con mình sai. Ông đã ra nói chuyện với chị Võ Thị Kim Lan (người em dâu nạn nhân). Lúc này, một công an phường Thanh Khê Đông (người đi tuần tra cùng ông Nguyễn Tri Phương, Trưởng Công an phường Thanh Khê Đông) cũng đến cùng nói chuyện.

Theo ông Chỉnh giải thích, trong cuộc nói chuyện này, ông Chỉnh và cán bộ công an phường Thanh Khê Đông có nói về chỗ ở của hai người. Lúc này, ông Chỉnh có không còn ở đường Trịnh Công Sơn nữa mà đã chuyển về phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ). Trong cuộc nói chuyện ông có nhắc đến việc mình là hàng xóm của đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc công an TP Đà Nẵng.

“Tôi không có ý gì đưa Trần Mưu ra hù dọa ai hết. Cháu gái đó nghe câu chuyện của tôi nên phóng dại lên minh vậy. Làm như vậy rất ảnh hưởng đến anh Mưu”, ông Chỉnh cho hay.

Ông Chỉnh cho biết thêm, sau hôm xảy ra vụ việc, ông Chỉnh đã tìm đến bệnh viện thăm hỏi nạn nhân. Nhiều người trong gia đình chị Như đã nhận lời xin lỗi, riêng chồng nạn nhân vẫn còn khá bức xúc.

“Cháu nó bức xúc đánh phụ nữ như vậy là không đúng. Tôi sẽ dẫn cháu đến xin lỗi nạn nhân và gia đình, mong được bỏ qua”, ông Chỉnh nói.

Về phía chị Như và gia đình đề nghị cơ quan công an khởi tố vụ án theo pháp luật. Sau khi đi giám định thương tật ở Trung tâm Pháp Y, chị Như đã được chuyển lên khoa Mắt bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Tại đây, chị Như cho biết mắt bên phải bị đánh bầm chị không thấy gì. Còn mắt bên trái thì chỉ thấy mờ mờ. Chị cũng đã yêu cầu các bác sĩ chụp CT để kiểm tra về việc chấn thương sọ não hay không. “Dù tôi có lời nói như thế nào thì đàn ông không thể đánh phụ nữ tàn bạo như vậy được. Giờ tôi chỉ mong mau lành bệnh để được về nhà. Còn vụ việc tôi yêu cầu công an xử lý theo pháp luật”, chị nói.