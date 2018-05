Cướp đâm 2 người truy bắt ở Thủ Đức trọng thương

Tối 28-5, trên đường Kha Vạn Cân (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM) đã xảy ra vụ cướp điện thoại.

Nạn nhân cùng người đi đường đã hô hoán để nhờ giúp đỡ. Một nhóm người đã đuổi theo hai tên cướp ngay sau đó.

Lực lượng chức năng vây bắt hai tên cướp...



Hiện trường vụ việc tối nay khiến hai người bị thương nặng... ẢNH: THANH TUYỀN.

Sau khi bỏ chạy được 2km, đến cửa hàng tiện lợi Satrafood (số 1182 Kha Vạn Cân), nhóm người đuổi kịp hai tên cướp và tìm cách khống chế.

Nhưng một trong hai tên cướp đã dùng dao chống trả khiến hai người bị thương nặng, phải đưa đi BV Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu.

Sau khi gây án, một tên chạy vào khu dân cư nhưng bị cảnh sát cùng người dân vây bắt. Tên còn lại cũng bị người dân bắt được ngay sau đó.



Chiếc xe mang biển số 52-F4 9584 do hai tên cướp điều khiển để cướp điện thoại tại cơ quan điều tra. ẢNH: THANH TUYỀN.

Phía cảnh sát thông tin, nghi can trực tiếp đâm người là Trần Ngọc Danh (22 tuổi, quê An Giang), kẻ bị thương tên Lê Minh Vũ Nghĩa (20 tuổi, quê An Giang).

Tại hiện trường, xe máy của hai tên cướp và người dân nằm ngổn ngang, nhiều vết máu vương vãi trên thềm nhà.

Công an quận Thủ Đức phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.