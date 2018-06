Đề nghị khởi tố thầy giáo dâm ô nhiều học sinh

Chiều 20-6, Cơ quan CSĐT (PC44) Công an tỉnh Bình Dương cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Giáo đã hoàn tất hồ sơ gửi VKSND cùng cấp đề nghị khởi tố bị can đối với TVT (27 tuổi, quê Đắk Lắk), nguyên giáo viên dạy tiếng Anh của một trường THCS trên địa bàn huyện Phú Giáo, về hành vi dâm ô.



Trước đó, Phòng GD&ĐT huyện Phú Giáo đã buộc thôi việc đối với thầy giáo T.

Trước đó, T. bị nhiều phụ huynh tố cáo có hành vi sờ mó những chỗ nhạy cảm của học sinh nữ và việc này diễn ra trong thời gian dài nhưng nạn nhân không dám tố giác vì bị đe dọa.

Sau khi sự việc được phát hiện, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Phú Giáo đã làm rõ. Sau đó, Phòng GD&ĐT huyện Phú Giáo đã ký quyết định buộc thôi việc.



Nhận được thông tin từ Phòng GD&ĐT, Công an huyện Phú Giáo đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ. Hiện công an đã có kết luận điều tra, chuyển sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố.