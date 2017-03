Đề nghị truy tố hai kẻ bán cần sa

Vừa nhận được kết luận điều tra toàn bộ hồ sơ vụ án cùng vật chứng do Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán chuyển sang đề nghị truy tố bị can Lâm Văn Mạnh (ngụ xã Tà Lài, huyện Tân Phú) về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và Lê Hữu Long (ngụ xã La Ngà, huyện Định Quán) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ, ngày 24-6, tại quán cà phê Anh Thư ở xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, công an bắt quả tang Mạnh và Long đang có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 2,2 kg cần sa.

Mạnh khai mua 2 kg cần sa khô của một người tên Phúc (không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể) với giá 3 triệu đồng/kg. Mạnh đem cần sa về cất giấu trong rẫy ở Bình Phước rồi gọi điện thoại cho Long, nhờ Long tìm người mua cần sa với lời hứa sẽ cho Long số tiền là 1 triệu đồng/kg.

Sau đó Mạnh, Long mang theo ba lô bên trong đựng 2,2 kg cần sa hẹn gặp người mua. Khi đến quán cà phê Anh Thư, hai bên đang giao dịch mua bán thì lực lượng công an ập vào bắt giữ các đối tượng cùng toàn bộ tang vật.

