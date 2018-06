Đi cắt cỏ tá hỏa phát hiện xác người đang phân hủy

Theo thông tin ban đầu, một người dân tới cắt cỏ tại đám cỏ ở cuối đường Vườn Lài, đoạn gần bến phà An Phú Đông đã hoảng hốt bỏ chạy khi nhìn thấy một xác người.

Người dân đã nhanh chóng thông báo tới lực lượng chức năng khu vực. Nhận được thông tin, Công an phường An Phú Đông và Công an quận 12 có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.







Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường ban đầu, nạn nhân được xác định là nam giới, hơn 30 tuổi, thi thể đang phân hủy nặng. Trên người nạn nhân công an phát hiện có nhiều hình xăm và thu giữ một gói thuốc lá, một ống nước cất, không có giấy tờ tùy thân.

Bãi cỏ nơi phát hiện tử thi.

Vụ việc khiến rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi. Tới cuối giờ chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân tử vong và danh tính người này đang được điều tra làm rõ.