Đồng Nai: Khống chế người mẹ trong phòng trọ để hiếp dâm

Ngày 22-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) vẫn đang tiếp tục điều tra truy bắt nghi can gây ra vụ hiếp dâm xảy ra tại phòng trọ ở xã Tam An.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an, sáng 19-6, chồng của chị NTH (quê Hà Tĩnh; tạm trú xã Tam An, Long Thành) đi làm sớm nên không khóa cửa phòng trọ. Lúc này trong phòng còn chị H. và con gái 10 tháng tuổi.

Lúc cả hai mẹ con chị H. đang ngủ thì có một thanh niên lạ mặt khoảng 30 tuổi cầm dao đi vào phòng và uy hiếp người mẹ để thực hiện hành vi hiếp dâm. Vì sợ con nhỏ sẽ bị nguy hiểm khi hung thủ cầm dao nên người mẹ không dám kêu cứu.

Sau khi thực hiện hành vi, tên “yêu râu xanh” bỏ đi. Lúc này chị H. đến cơ quan công an trình báo sự việc.