Giang hồ gốc Hải Phòng sa lưới cùng vali chứa 18 kg hàng đá

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP.HCM phối hợp cùng Cục CSĐT tội phạm về ma túy và Công an quận Tân Bình vừa triệt phá đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn do Đỗ Thái Dũng (thường gọi là Toàn, 25 tuổi, quê Hải Phòng) cầm đầu. Cảnh sát đã thu giữ được lượng lớn tang vật gồm 18,5 kg ma túy đá với giá trị lên đến hàng chục tỉ đồng, 120 g heroin, 99 viên thuốc lắc và 565 triệu đồng…



Đỗ Thái Dũng cùng lượng ma túy đá chứa trong vali bị bắt quả tang.