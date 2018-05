Giết tình địch vì thấy ngủ cùng bạn gái mình

Ngày 19-5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phối hợp với Công an và Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang bắt được Lê Chính Nghĩa (ngụ huyện Trảng Bom), bị can đã giết Đồng Anh Tuấn hơn ba năm trước.

Theo điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, Nghĩa và bạn gái tên Linh có quan hệ tình cảm, thuê phòng trọ sống chung như vợ chồng ở huyện Trảng Bom, Đồng Nai.



Nghi can Nghĩa bị bắt giữ sau ba năm lẩn trốn. Ảnh: CAĐN

Đêm 24-4-2015, anh Đồng Anh Tuấn cùng Linh đi vào rẫy của gia đình ở xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom nhậu với bạn. Một lúc sau, Nghĩa chạy vào rẫy tìm Linh thì bị anh Tuấn chửi và cô gái cũng không chịu về. Bực tức, Nghĩa chạy về phòng trọ của người quen lấy hai con dao Thái Lan rồi quay lại chỗ bạn gái nhậu.

Tới nơi, phát hiện anh Tuấn và Linh đang nằm ngủ chung trên giường xếp cạnh bụi tre, Nghĩa xông vào cầm dao kề vào cổ anh Tuấn. Lúc này Linh thức giấc, Nghĩa đe dọa im, nếu không cũng sẽ giết. Thấy vậy, Linh vội vã ngồi dậy ra khỏi giường; anh Tuấn cũng đã tỉnh dậy nhưng không kịp bỏ chạy, Nghĩa đã sát hại tử vong.



Gây án xong, Nghĩa lấy xe máy chở Linh bỏ đi. Trên đường đi, Nghĩa đưa cho Linh hai con dao gây án vứt xuống cống nước. Sau đó, cả hai về phòng trọ ở xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom thu gom quần áo, đồ đạc và bỏ trốn ngay trong đêm.

Qua điều tra, đầu tháng 5-2018, công an đã xác định chỗ ở của Linh rồi vận động nghi can đến cơ quan công an đầu thú.

Cũng từ lời khai của Linh, công an xác định Nghĩa đang lẩn trốn trên tàu cá của người quen ở huyện đảo Phú Quốc. Vì vậy, lực lượng phá án đề nghị Đồn biên phòng Phú Quốc phối hợp, bắt giữ được Nghĩa.