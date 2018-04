Nữ du khách bị giật đồ ở Q1: 'Công an VN rất giỏi!'

"Họ đưa chúng tôi về đây (trụ sở công an phường Cô Giang, quận 1 - PV). Một lúc sau thì chúng tôi nhận được tin rằng họ đã bắt được tên cướp. Tôi không nghĩ họ bắt được nhanh vậy! Công an Việt Nam rất giỏi!” - Hyankyoung Park, nữ du khách Hàn Quốc, chia sẻ.

Theo thông tin, chỉ 15 phút sau khi gây án, thanh niên giật điện thoại của hai nữ du khách nước ngoài bị tóm gọn. Chiếc Iphone X được thu hồi kịp thời trả lại cho cô gái để tiếp tục cuộc hành trình.



Chiếc Iphone X được thu hồi kịp thời trả lại cho hai nữ du khách nước ngoài. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Chiều 22-4, tổ tuần tra của Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM) và Đội Cảnh sát Hình sự Quận 1 (Công an quận 1) đã bàn giao Nguyễn Lê Thanh Phong (35 tuổi, Quận 1) cho Công an phường Cô Giang để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Ngồi tại trụ sở công an, hai nữ du khách Hàn Quốc xinh đẹp không dấu được niềm vui. Hyankyoung Park kể rằng cô và Sohee Kim đến Việt Nam du lịch từ ngày 20-4.

Theo lịch trình, họ sẽ ở TP.HCM hai ngày, ngày mai, hai bạn sẽ đi thăm quan thành phố biển Nha Trang. Đến ngày 25 này, hai cô gái sẽ về nước.



Hai nữ du khách nước ngoài xinh đẹp tại trụ sở công an phường Cô Giang. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

“Lúc đó, tôi và bạn đang đi bộ trên đường, tay cầm điện thoại. Rồi có người chạy xe vụt qua, giật phăng chiếc điện thoại rồi biến mất. Tôi rất sợ. Tôi không biết phải làm gì. Tôi không biết nói tiếng Việt.

Những người đi đường xung quanh đã dừng lại, quan tâm hỏi thăm chúng tôi, còn hỗ trợ nữa. Có công an, nhưng họ không mặc quân phục nên lúc đó tôi không biết họ là ai. Những người dân xung quanh đó đỡ chúng tôi bảo: không sao hết, đừng lo lắng quá, có công an đây rồi, họ sẽ giúp đỡ chúng tôi, cứ đi theo họ. Rồi công an đưa chúng tôi về đây. Một lúc sau thì tôi nhận được tin công an Việt Nam đã bắt được tên cướp. Tôi không nghĩ họ bắt được nhanh đến vậy”, Hyankyoung Park nhớ lại.

Ùn ứ, mất dấu ở chân cầu calmette

Chuyện kể tóm tắt là vậy nhưng việc truy bắt không hề dễ dàng. Vụ cướp giật diễn ra chớp nhoáng, nhiều người đi đường không kịp phản ứng.

“Lúc đó tầm 12h35 phút, hai tổ trinh sát (Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm và Đội Cảnh sát Hình sự Quận 1) đang đi tuần tra, đến đoạn đường Cô Giang thì thấy thanh niên điều khiển xe máy giật điện thoại của hai nữ du khách nước ngoài. Nó làm lẹ lắm! Giật xong là rồ ga chạy mất. Chúng tôi phân chia nhau: tổ đuổi theo thanh niên kia, vài người ở lại cùng người dân động viên nạn nhân và đưa họ về phường Cô Giang trình báo”, trinh sát nhớ lại.



Nguyễn Lê Thanh Phong và phương tiện gây án. Ảnh: NGUYỄN TRÀ



Tổ công tác liên tục đeo bám khắp các tuyến đường: Cô Giang, Nguyễn Thái Học, Võ Văn Kiệt, Hoàng Diệu…Lo sợ bị công an phát hiện, thanh niên này ráo riết lạng lách, đánh võng hòng tăng ga tẩu thoát.

Khoảng cách ngày càng được rút ngắn. Tuy nhiên khi đến cầu calmette, người đông, bị tắc nghẽn, ùn ứ, lúc xuống chân cầu, Phong chui tọt vào hẻm, trinh sát mất dấu thanh niên này.

Phong bị bắt trên đường Tôn Đản (Phường 10, Quận 4) khi vừa bán xong chiếc điện thoại cho một đại lý thu mua ở Quận 4.

“Nó giật lúc tầm 12h35 thì đến 12h50 thì bắt được nó. Trên đường đâu phải mỗi trinh sát và cướp giật, chỉ mấy giây là mất dấu rồi, nhưng chắc chắn nó vẫn chỉ ở quanh quanh đâu đây thôi. Phải bắt bằng được! Đến lúc bắt thì nó đã kịp bán chiếc điện thoại. Nhưng biện pháp nghiệp vụ, anh em vẫn thu hồi kịp thời để trả lại cho nạn nhân. Ban đầu, bị bắt nó còn chối tùm lum, la hét ầm ĩ: “Các anh làm gì đấy…”, làm như không biết, không thấy gì hết. Chúng tôi cũng đang làm việc với chủ đại lý thu mua chiếc điện thoại bị cướp giật này”, trinh sát cho biết.

Tại công an phường Cô Giang, thanh niên cho biết tên là Nguyễn Lê Thanh Phong (35 tuổi, Quận 1). Phong từng có một tiền án về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

Trinh sát cho biết, theo lời kể của Phong, hoàn cảnh thanh niên này khá ngặt nghèo: ba Phong đã mất, mẹ ở tù vì mua bán ma túy, vợ cũng đang ở tù vì tàng trữ ma túy. Nhà Phong còn 3 con nhỏ, một tay Phong săn sóc nên thanh niên này quyết định làm liều…

Công an phường Cô Giang cho biết sẽ hoàn thành sớm hồ sơ, thủ tục để trả lại điện thoại cho hai nữ du khách nước ngoài tiếp tục cuộc hành trình.

“Người Việt Nam rất thân thiện. Công an Việt Nam rất giỏi và nhiệt tình. Còn cơ hội, chắc chắn chúng tôi sẽ trở lại Việt Nam”, nữ du khách nước ngoài mỉm cười.