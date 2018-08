‘Quân sư’ giải những chuyên án khó của đặc nhiệm

Một trinh sát nhanh trí, sáng tạo Sức mạnh của đặc nhiệm là sức mạnh của một tập thể, mỗi trinh sát trong đội có thế mạnh riêng. Huỳnh Quốc Vũ là tổ trưởng phân đội 3, là một người có tinh thần trách nhiệm, am hiểu nghiệp vụ, pháp luật, quán xuyến công việc, giữ vai trò tham mưu cho ban chỉ huy trong việc lập kế hoạch, truy bắt đối tượng. Chuyên án bắt Nguyễn Thái Tới rất kỳ công. Làm sao vào được căn nhà có camera theo dõi, luôn có người canh gác, hai lớp cửa kiên cố, cổng cao tới ban công mà nghi can không phi tang ma túy, súng… không dễ. Vũ đưa ra ý tưởng, lập kế hoạch áp dụng các biện pháp liên hoàn. Ở trường ai cũng được dạy, được học các biện pháp, phương pháp nhưng vận dụng kiến thức đó vào từng chuyên án mới là cái tài của người trinh sát. Vũ là một người nhanh trí, sáng tạo, lanh lợi, am hiểu biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo mọi quy trình, hoạt động đúng theo quy định pháp luật. Trung tá MAI THỐNG NHẤT, Đội trưởng Đội Hình sự đặc nhiệm, Công an TP.HCM