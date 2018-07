Không thu giữ được tài sản gì ở nhà ông Phan Văn Vĩnh

Trong kết luận điều tra, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã đề nghị truy tố bị can Phan Văn Vĩnh (cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.



Công an cho biết không tạm giữ tiền mặt tại nhà cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh

Đáng chú ý, tại CQĐT, Nguyễn Văn Dương (“ông trùm” đường dây đánh bạc ngàn tỉ) khai rằng từng cho ông Vĩnh 27 tỉ đồng và 1,75 triệu USD.

Ngoài ra, Dương khai cho ông Vĩnh một đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD, nhiều lần tổ chức sinh nhật trong đó đều mang rượu ngoại đến uống, có những chai rượu ngoại Maccalan trị giá 100 triệu đồng, nhiều lần đi nước ngoài mua áo tặng Vĩnh trị giá mỗi chiếc từ 100 USD trở lên, nhiều lần đi tiếp khách có sự tham gia của ông Vĩnh và chi phí với số tiền trên 10 tỉ đồng.

Tuy nhiên, ông Phan Văn Vĩnh chỉ thừa nhận được Dương cho một chiếc áo sơ mi, một lọ thuốc bổ gan, hỗ trợ Tổng cục Cảnh sát trong các chương trình giao lưu, làm từ thiện 1,1 tỉ đồng và một số bữa tiếp khách tại Tổng cục Cảnh sát có mặt Dương.

Cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phủ nhận việc Dương cho mình chiếc đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD, 27 tỉ đồng và hơn 1,7 triệu USD. Ông Vĩnh khai mua chiếc đồng hồ Rolex trên và trả cho Dương 1,1 tỉ đồng.

Trái ngược với hai bị can Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam đã bị tạm giữ và kê biên rất nhiều ô tô, nhà đất; kết luận điều tra cho thấy cơ quan công an không tạm giữ bất cứ tài sản (tiền, xe, nhà đất,…) gì của ông Phan Văn Vĩnh.

Cụ thể, quá trình khám xét tại nhà ông Vĩnh, cơ quan ANĐT chỉ thu giữ được các loại tài liệu và khoảng 30 bản sao huân, huy chương, giấy khen, bằng khen, kỷ niệm chương các loại...