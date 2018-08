Lập 12 công ty ma bán hóa đơn giá trị hơn 300 tỉ đồng

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố (cho tại ngoại) bị can Nguyễn Thị Huyền (35 tuổi, ngụ phường An Hoạch, TP Thanh Hóa) về tội mua bán trái phép hoá đơn...



Nguyễn Thị Huyền bị Cơ quan CSĐT khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú sau khi lập 12 công ty ma để mua bán hóa đơn. Ảnh: T. THANH

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2012 đến khi bị phát hiện, Huyền đã mượn chứng minh nhân dân của nhiều người thân trong gia đình để thành lập 12 Công ty tư nhân với mục đích mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời 12 đến 15% trên hóa đơn bán ra.

Khi có kế hoạch kiểm tra của Cơ quan quản lý Thuế thì Huyền chuyển trụ sở Công ty hoặc xin tạm dừng hoạt động để tránh sự kiểm tra phát hiện sai phạm.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, hóa đơn Huyền bán ra có tổng giá trị gần 300 tỷ đồng gây thất thoát gần 30 tỷ đồng tiền thuế. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP. Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ.