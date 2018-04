Mang 2 kg ma túy đá được giấu trong hộp trà từ Bắc vào Nam

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Xuân Long (27 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.



Long tại cơ quan công an. Ảnh: VH

Trước đó, qua thời gian theo dõi, ngày 16-3, tại Bến xe Lam Hồng (thuộc phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương), lực lượng trinh sát Công an tỉnh Bình Dương đã bắt quả tang Nguyễn Xuân Long đang vận chuyển trái phép chất ma túy được giấu trong hai hộp trà.



Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong hai hộp trà có chứa gần 2 kg ma túy dạng đá, 6 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác.

Long khai nhận mua số ma túy trên từ tỉnh Nghệ An mang vào Bình Dương để tiêu thụ, khi vừa đến tỉnh Bình Dương đã bị phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.