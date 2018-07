Mang cả xe bò để đi cắt trộm cáp viễn thông

Sáng 17-7, Công an Quảng Nam cho biết Công an huyện Phú Ninh đã bắt hai nghi phạm là Dương Văn Luyến (48 tuổi, trú phường An Phú, TP Tam Kỳ) và Trần Công Được (51 tuổi, trú thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành) về hành vi cắt trộm dây cáp viễn thông trên địa bàn.



Tang vật vụ án bị thu giữ. Ảnh: CA

Trước đó, nhân viên Trung tâm Viễn thông Tam Kỳ - Phú Ninh trình báo về việc bị kẻ gian cắt trộm dây cáp viễn thông tại xã Tam Phước.



Tối 13-7, khi hai nghi phạm trên đang thực hiện vụ trộm cắp dây cáp viễn thông tại thôn Phú Mỹ (xã Tam Phước) thì bị lực lượng Công an huyện Phú Ninh bắt quả tang. Tang vật tại hiện trường gồm 1 bộ đồ nghề dùng để cắt dây cáp, 1 thang tre, 100m dây cáp viễn thông, 1 xe mô tô, 1 xe bò để chở cáp.

Tại cơ quan điều tra, hai nghi phạm này khai nhận đã thực hiện vụ cắt trộm 500m cáp viễn thông trước đó tại thôn Cẩm Khê, xã Tam Phước.

Được biết, Luyến và Được làm công cho một công ty tại TP Tam Kỳ, hai người này biết được VNPT Quảng Nam đang thực hiện quá trình chuyển đổi công nghệ từ cáp viễn thông tép điện sang cáp quang nên nảy sinh ý định cắt trộm dây cáp để lấy tiền tiêu xài.

Để qua mặt lực lượng chức năng, hai nghi phạm dùng trang phục của công nhân để thực hiện hành vi trộm cắp.