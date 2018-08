Mang dao vộ trụ sở đe dọa công an

Ngày 25-8, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, công an TP Đồng Hới vừa bắt giữ một nam thanh niên cầm dao xông vào trụ sở gây rối, tấn công cán bộ chiến sĩ công an.



Hải cố thủ ở trong xe. Ảnh: CAQB

Sáng 24-8, Lê Vũ Hải (trú Phường Đồng Mỹ, TP Đồng Hới) chạy xe ô tô vào sân Công an TP Đồng Hới, cầm dao đe dọa tấn công cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đến liên hệ công tác.

Công an TP Đồng Hới đã nhanh chóng triển khai lực lượng để khống chế thì Hải lên xe ô tô bỏ chạy, cán bộ trực bảo vệ đã nhanh chóng đóng cổng.

Biết không thể chạy thoát, Hải đã đóng kín cửa, cầm dao cố thủ trong xe, bấm còi, chửi bới, gây mất trật tự.



Hải bị lực lượng công an khống chế. Ảnh: CAQB

Sau hơn 2 giờ đồng hồ cố thủ, Lê Vũ Hải đã bị lực lượng Công an TP Đồng Hới khống chế tước hung khí và bắt giữ.

Công an đang làm rõ lý do người này có hành vi manh động như trên.