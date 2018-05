Mâu thuẫn tiền lương, lái xe đâm chết giám đốc

Ngày 15-5, Công an TP Hải Phòng phối hợp Công an quận Hải An và lực lượng chức năng đã bắt giữ Đồng Quốc Cường (26 tuổi, trú phường Đồng Hoà, quận Kiến An) để điều tra về hành vi giết người.



Cường là nghi can đã dùng dao bầu tấn công khiến ông Trần Văn Hà (44 tuổi, trú quận Hồng Bàng), giám đốc Công ty TNHH đầu tư – thương mại – vận tải Thế Anh (trụ sở ở phường Đông Hải, quận Hải An), tử vong.



Hiện trường xảy ra vụ lái xe cũ đâm chết giám đốc doanh nghiệp vận tải

Trước đó, sáng 15-5, khi ông Trần Văn Hà đang ngủ tại văn phòng giao dịch công ty thì Cường từ ngoài đi vào tay xách theo một chiếc túi. Hai bên xảy ra cự cãi, Cường rút ra con dao bầu lao vào tấn công ông Hà rồi vứt dao tẩu thoát.

Ông Hà được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.



Sau khi bỏ trốn, chiều 15-5, Cường đã ra cơ quan công an đầu thú. Theo Cường, vì không được trả lương nhiều tháng nên mang dao tới trụ sở công ty gây án.