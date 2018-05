Một cán bộ trường đại học bị bắt vì bôi nhọ lãnh đạo

Sáng nay (10-5), Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành lệnh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Sơn (37 tuổi), ngụ phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Ông Sơn bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015 và sửa đổi bổ sung năm 2017.



Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đọc lệnh bắt giam Nguyễn Duy Sơn về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Ảnh: M.HÀ

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết trong khoảng từ tháng 12-2017 đến tháng 3-2018, Nguyễn Duy Sơn đã trực tiếp tạo lập và sử dụng tài khoản Facebook có nickname “Nguyễn Sơn” để đăng tải các bài viết xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Sơn vào các trang mạng xã hội lấy thông tin liên quan đến các vấn đề về tham nhũng, tiêu cực rồi sau đó xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước và các lãnh đạo rồi đăng tải, chia sẻ công khai trên trang Facebook cá nhân.

Kèm theo đó là những lời bình luận, hình ảnh minh họa, dẫn chứng không có thật, không có căn cứ. Toàn bộ nội dung bình luận, chia sẻ đều do Sơn tự nghĩ ra rồi đăng tải lên trang cá nhân để người đọc hiểu sai sự thật, gây tâm lý hoang mang trong dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Nguyễn Duy Sơn là cán bộ quản lý học sinh, sinh viên của Trường dự bị ĐH Sầm Sơn và đã bị trường này cho thôi việc vì những lý do như trên. Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.