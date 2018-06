Một thanh niên bị tàu hỏa cán tử vong

Ngày 20-6, Công an huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho hay một thanh niên nghi trầm cảm đã nằm trên đường ray và bị tàu cán tử vong.



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VĂN BA

Khoảng 21 giờ 30 ngày 18-6, tàu AH1 chạy hướng Bắc-Nam. Khi đi đến Km 432+900 (thuộc địa bàn xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa) thì phát hiện một người đàn ông nằm trên đường sắt, đầu kê lên đường ray. Do bất ngờ và cự ly gần nên lái tàu đã không kịp phanh hãm khiến tàu cán qua người nạn nhân dẫn đến tử vong.

Nạn nhân là nam thanh niên khoảng 24 tuổi, mặc áo sơ mi kẻ sọc, quần bò màu đen xám. Lúc gặp nạn, trên người thanh niên này có một điện thoại di động không SIM, một ví tiền có 2,7 triệu đồng, một ảnh 3x4, không có giấy tờ tùy thân.

Theo Công an huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), qua tìm hiểu được biết thanh niên này quê ở tỉnh Hưng Yên, nghi bị trầm cảm, thần kinh. Trước khi đi vào Quảng Bình, nam thanh niên này còn cầm của gia đình 200 triệu đồng và một xe máy.

Hiện Công an huyện Tuyên Hóa đang phối hợp với các ngành chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Công an đã thông báo cho gia đình người bị nạn nhân từ Hưng Yên vào Quảng Bình để đưa thi thể nam thanh niên xấu số về quê an táng.