Nghi án vợ siết cổ chồng đến chết

Ngày 9-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang tạm giữ bà Trần Thị Liên (46 tuỏi, trú xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân) để điều tra cái chết của chồng bà.



Nghi can Trần Thị Liên tại công an huyện Nghi Xuân. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Trước đó, rạng sáng 7-7, bà Liên khóc và thông báo cho mọi người, rằng chồng mình là ông Phạm Anh Sơn (54 tuổi, ở xã Xuân Phổ) bị đột tử trên giường ngủ. Bà Liên cũng tất bật chuẩn bị để lo lễ mai táng cho chồng.

Tuy nhiên, do thấy bất thường, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) và Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an Hà Tĩnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua khám nghiệm, công an xác định ông Sơn tử vong là do có sự tác động từ bên ngoài không phải do đột tử như vợ ông khai báo.



Trước lúc ông Sơn tử vong một ngày, gia đình có làm lễ cúng giỗ cho bố của ông Sơn và ông này có đánh vợ khi say rượu. Công an xác định bà Liên là nghi can liên quan đến cái chết của chồng.

Theo lời khai ban đầu của bà Liên, chiều 6-7, sau khi giỗ bố chồng, bực tức vì bị chồng đánh nên bà dùng dây trói chồng rồi đưa vào giường nằm cho tỉnh rượu.

Đến đêm cùng ngày, do chồng vẫn nằm chửi nên bà lấy cuộn băng dính dán vào miệng chồng. Đến khoảng 1 giờ 30 phút sáng 7-7, bà lấy áo sơ mi siết cổ cho đến khi ông ngừng thở.

Khi biết chồng đã tử vong, bà Liên tháo áo quấn quanh cổ chồng và dùng kéo cắt dây trói, cắt băng dính rồi thông báo “chồng chết do đột tử”.

Chiều 9-7, ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch UBND xã Xuân Phổ cho biết: Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, chưa kết luận bà Liên là hung thủ.