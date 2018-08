Nghi can sát hại nữ tu ở quận Tân Phú bị bắt

Ngày 24-8, Công an quận Tân Phú bàn giao Nguyễn Thị Loan (48 tuổi, ngụ phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản theo thẩm quyền.



Bà Loan là nghi phạm sát hại nữ tu Nguyễn Thị Thanh Nh. (50 tuổi, ngụ hẻm 339 đường Kênh Tân Hóa, phường Hòa Thạnh) vào sáng sớm 2-8. Nghi phạm bị bắt giữ tại Vĩnh Long.

Theo điều tra ban đầu, do ở chung xóm, gần nhà nữ tu Nh. nên bà Loan quen biết và nghĩ nữ tu có nhiều tiền bạc, tài sản nên muốn chiếm đoạt. Sáng 2-8, bà Loan dậy sớm, khi thấy nữ tu mở cổng chuẩn bị lên chùa ở quận 10 để cúng thì tiếp cận, nói chuyện. Do quen biết và không đề phòng nên người đàn bà này dễ dàng ra tay sát hại nạn nhân bằng nhiều nhát dao.

Sau đó, bà kéo thi thể nạn nhân vào trong nhà để người đi đường không nhìn thấy rồi lục tìm lấy nhiều tài sản gồm điện thoại, hơn 200 triệu đồng và xe máy của nạn nhân rồi trốn về Vĩnh Long.



Công an khám nghiệm hiện trường khi phát hiện vụ án. Ảnh: N.TÂN

Nhận được thông tin, Công an quận Tân Phú nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vào cuộc điều tra, truy xét. Hàng chục trinh sát rà soát từng manh mối nhỏ nhất. Nhiều nhận định được đưa ra nhằm khoanh vùng nghi can gây án. Trong đó, tập trung vào những mối quan hệ thân thiết của nạn nhân, chân dung hung thủ dần lộ diện.

“Nhiều trinh sát dò từng mối quan hệ của hung thủ để nhanh chóng xác định nơi ở của người này” - nguồn tin cho hay.

Ngày 23-8, một tổ trinh sát hình sự của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú được cử xuống tỉnh Vĩnh Long, nơi đối tượng ẩn náu để thực hiện lệnh bắt khẩn cấp. Khi trinh sát ập vào, nghi can chuẩn bị sẵn một chai hóa chất, nghi thuốc trừ sâu, uống chai thuốc này để tự tử.

Trong quá trình khống chế, bà Loan phản ứng, chống trả dữ dội làm trinh sát bị dính hóa chất vào người. Bà Loan sau đó được đưa đi cấp cứu…

Công an đang tiếp tục làm rõ ngoài bà Loan còn có đồng phạm nào tham gia vào vụ giết người, cướp tài sản này.

Như chúng tôi đã thông tin, sáng 2-8, một sư thầy tu tại ngôi chùa trên địa bàn quận 10, TP.HCM gọi điện thoại cho nữ tu thì có người bắt máy nhưng là một giọng khác. Nghi có chuyện chẳng lành, sư thầy tới nhà thì hốt hoảng phát hiện nữ tu đã tử vong.

Theo người dân, nạn nhân tu hành từ nhỏ, lập bàn thờ Phật và sống một mình trong căn nhà, thường xuyên tổ chức các buổi làm từ thiện, cưu mang trẻ em khó khăn. Vụ án mạng gây rúng động khu vực...